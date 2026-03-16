Nel marzo del 2026, Jannik Sinner si prepara a tentare un'impresa unica nel tennis, puntando a completare la Sunshine Double vincendo il Masters 1000 di Miami, dopo aver già conquistato Indian Wells. La sua presenza nel torneo americano è considerata un momento importante della stagione, con l’obiettivo di raggiungere un risultato che nessun altro atleta ha ancora realizzato.

Nel marzo del 2026, Jannik Sinner si trova alla soglia di un traguardo storico: completare la cosiddetta Sunshine Double vincendo il Masters 1000 di Miami dopo aver già trionfato a Indian Wells. L’obiettivo è unirsi a una ristretta élite di sette giocatori che hanno centrato questa doppietta nella stessa stagione solare, superando l’ultimo precedente nel 2017. La sfida per il giovane tennista italiano non è solo vincere, ma consolidare una collezione completa dei titoli principali sul cemento prima dei 25 anni, dimostrando una maturità rara e un adattamento perfetto alle superfici veloci della Florida. Il peso della storia e l’assenza dei giganti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner verso la Sunshine Double: sfida storica nel 2026

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