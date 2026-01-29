Gabriel Garko | In Colpa dei sensi mostro le fragilità che di solito nascondo Oggi mi sento finalmente libero Il Matrimonio? l’ho fatto per noi non per farlo sapere a tutti Per anni non mi sono goduto il successo – Intervista

Gabriel Garko apre il suo cuore in un’intervista. Dice di aver mostrato le sue fragilità, di sentirsi finalmente libero e di aver fatto il matrimonio per sé, non per gli altri. Racconta anche di aver vissuto anni senza godersi appieno il successo. Da venerdì, l’attore torna in tv su Canale 5 con la fiction “Colpa dei sensi”, accanto ad Anna Safroncik, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Gabriel Garko torna in tv su Canale 5 da venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata protagonista insieme ad Anna Safroncik della fiction “Colpa dei sensi” diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Un progetto che gioca molto sulle emozioni forti. Un intreccio di sentimenti che sicuramente piacerà al grande pubblico delle fiction. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Gabriel Garko: l’attore ci ha raccontato di come è stato tornare sul set, ci ha parlato di cosa ha in comune con il suo personaggio e dei rapporti che si sono creati sul set. Inoltre Garko ci ha parlato della sua vita lontana dai riflettori, d el suo matrimonio avvenuto in gran segreto due anni fa e che solo da poco ha rivelato durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Gabriel Garko ha recentemente condiviso di aver contratto matrimonio con Giorgio due anni fa, mantenendo la notizia riservata.

Durante l'intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso un importante momento della sua vita privata, rivelando di essere convolato a nozze con Giorgio due anni fa.

