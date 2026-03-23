Clamoroso a Miami: lo scivolone di Alcaraz lancia la volata dell’altoatesino verso il primato assoluto nel tennis. Carlitos è fuori: il fuoriclasse spagnolo non ce l’ha fatta a mantenere la promessa stretta col pubblico di regalare una finale tra lui e il campione azzurro in quel di Miami un po’ troppo frettolosamente garantita in un’intervista di qualche giorno fa, prima del match decisivo con lo statunitense Sebastian Korda. Così, mentre lo spagnolo viene travolto dall’outsider americano, Sinner si prepara alla sfida di mezzanotte. Il numero uno del ranking è sempre più vicino: e per i bookmaker non ha rivali. Masters 1000 Miami, Alcaraz ancora fuori a sorpresa, Sinner senza rivali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mezzanotte di fuoco, Sinner in missione sorpasso sfida Moutet: dopo il tonfo di Alcaraz, Jannik in corsa per la vetta del ranking Atp

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