Sinner ha raggiunto la finale battendo Zverev, mentre Alcaraz è stato sconfitto. La corsa alla posizione numero uno dell’ATP è in atto e si fa sempre più intensa. Nel frattempo, in Italia, si festeggia il successo nel motorsport con Antonelli, mentre un altro atleta azzurro prosegue la sua scalata nel mondo dello sport internazionale.

E due! Mentre l’Italia celebra il trionfo dei motori con Antonelli, un altro “marziano” azzurro continua a riscrivere le gerarchie dello sport mondiale. Sinner è in finale a Indian Wells. E ci è arrivato con la spietata naturalezza dei grandi, annichilendo Alexander Zverev con un 6-2, 6-4 che non lascia spazio a repliche. Una prova di forza mentale, prima ancora che tecnica: Jannik ha annullato palle break nei momenti chiave, per poi colpire con precisione chirurgica e colpi spettacolari, approdando per la prima volta in carriera all’ultimo atto nel deserto californiano. Sinner in finale a Indian Wells, Zverev ko in due set 6-2 6-4. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner in finale e in missione sorpasso: vince su Zverev mentre Alcaraz cade. La scalata alla vetta dell’Atp è appena cominciata

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