meteo nuove ipotesi per il periodo di pasqua

L'avvio di aprile e le festività di Pasqua 2026 sembrano destinati a un fuori programma invernale, secondo IlMeteo.it. Intorno al 2-4 aprile una profonda area depressionaria è prevista nascere e approfondirsi proprio nel Mediterraneo a causa dell'ingresso di aria molto fredda di origine artica, trasformando il nostro bacino in un vero e proprio catalizzatore di instabilità. Invece del classico tepore primaverile, potremmo ritrovarci all'interno di un "corridoio scoperto" con spiccati contrasti termici tradotti in vento, pioggia, neve a quote medio-basse e temporali, con il Centro-Sud e il versante adriatico che rimarrebbero i bersagli principali di questa fase perturbata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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