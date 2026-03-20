meteo le prime tendenze per pasqua

Secondo MeteoRed Italia e le previsioni elaborate, le prime tendenze per il periodo pasquale indicano un possibile aumento delle temperature e condizioni meteo variabili. Le previsioni si basano sui dati raccolti e sugli andamenti delle ultime settimane, evidenziando un cambiamento rispetto ai giorni precedenti. Le temperature previste potrebbero oscillare su valori più elevati rispetto alla norma stagionale.

Secondo MeteoRed Italia e le tendenze elaborate, nel periodo di Pasqua l’aria fredda proveniente dalle regioni artiche o dal Baltico scivolerà lungo il bordo orientale dell’anticiclone, con un moto retrogrado che la dirige proprio verso l’Europa meridionale e il bacino del Mediterraneo.. Secondo l’ultima linea di tendenza del modello europeo, ECMWF, modello di riferimento di Meteored, questo tipo di assetto barico proseguirà fino a fine mese e all’inizio del mese di aprile. Questo blocco, che ricorda da vicino le configurazioni responsabili delle ondate di freddo tardive o delle primavere ritardate, comporterà per l’Italia una serie di conseguenze ben precise e prolungate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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