Meteo stop al freddo torna l'alta pressione sull'Italia | le previsioni della settimana

Le previsioni meteo per la settimana dal 12 al 18 gennaio segnalano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e maggiore stabilità. Tuttavia, si manterranno alcune nuvole e occasionali piovaschi su diverse zone del paese. L'alta pressione favorisce un clima più mite, anche se non si escludono perturbazioni locali. Un quadro complessivamente stabile, con variazioni legate alle condizioni atmosferiche temporanee.

Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole? - Neve e piogge in gran parte d'Italia: l'inverno è tornato facendo crollare le temperature lungo tutto lo stivale. meteo.it

Ondata di gelo sulla Lombardia: quanto durerà Cosa dice il bollettino meteo di Arpa Lombardia. Copiose nevicate nelle scorse ore in Valtellina e Valchiavenna. Per il tempo proibitivo stop alla partita di Serie D fra Nuova Sondrio e Scanzorosciate - facebook.com facebook

