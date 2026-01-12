Meteo stop al freddo torna l'alta pressione sull'Italia | le previsioni della settimana
Le previsioni meteo per la settimana dal 12 al 18 gennaio segnalano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e maggiore stabilità. Tuttavia, si manterranno alcune nuvole e occasionali piovaschi su diverse zone del paese. L'alta pressione favorisce un clima più mite, anche se non si escludono perturbazioni locali. Un quadro complessivamente stabile, con variazioni legate alle condizioni atmosferiche temporanee.
Le previsioni meteo della settimana dal 12 al 18 gennaio indicano l’aumento generalizzato delle temperature e maggiore stabilità ma non mancheranno nuvole e locali piovaschi sull'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
