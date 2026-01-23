L’Italia si prepara a un’intensificazione delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di un fronte di gelo artico. Neve a bassa quota e maltempo diffuso interesseranno diverse regioni, in particolare Veneto, dove è stata emessa un’allerta. Dopo un breve periodo di stabilità, il peggioramento si prevede in intensificazione entro la sera di sabato, portando condizioni di criticità e necessità di attenzione alle previsioni aggiornate.

Dopo una brevissima parentesi di stabilità, il tempo sull’Italia è destinato a peggiorare rapidamente. Tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio una nuova fase di maltempo invernale interesserà gran parte del Paese, con nevicate a quote insolitamente basse, temperature rigide e condizioni meteo in peggioramento soprattutto al Centro-Nord. A determinare il cambio di scenario sarà una perturbazione atlantica che, dopo l’uscita di scena del ciclone Harry, raggiungerà il nostro Paese già nella giornata di venerdì. L’ingresso di aria fredda presente nei bassi strati favorirà fenomeni nevosi fino a 200-300 metri di quota, con possibili episodi di neve mista a pioggia anche in pianura, in particolare sul Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Meteo, gelo artico in arrivo: neve a bassa quota e maltempo diffuso. Allerta in Veneto e nuovo peggioramento entro sabato sera

Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempoUn’ondata di aria artica sta interessando l’Italia, portando temperature in calo e condizioni di maltempo diffuso.

Meteo 1 gennaio 2026: gelo artico sull’Italia, temperature sotto zero e neve a bassa quotaIl primo gennaio 2026 in Italia sarà caratterizzato da un’ondata di gelo artico, con temperature sotto zero e neve a bassa quota.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Meteo - Dopo il ciclone mediterraneo Il gelo artico punta l'Europa centrale, ecco le novità per l'Italia; Freddo a Roma e nel Lazio, addio al gelo artico: temperature in aumento, ma tornano le nuvole; Artico caldo, continente freddo: Gli USA si preparano al gelo polare; Previsioni meteo in Italia: arriva il grande gelo a fine gennaio?.

Meteo, Blocchi alle alte latitudini, GELO in discesa: cosa significa per noiBlocchi alle alte latitudini modificano la circolazione: gelo in discesa sull’Europa, con possibili effetti anche sull’Italia ... meteogiornale.it

Gelo sull'Italia, in arrivo il freddo artico con pioggia e neve: al Nord anche -20 gradi. Allerta meteo in 5 regioni VIDEOUn’ondata di gelo eccezionale sta investendo l’Italia e gran parte dell’Europa, con temperature fino a 15 gradi sotto la media stagionale e minime artiche ... ilgazzettino.it

#Meteo, gelo in #Bulgaria: inversioni termiche estreme congelano il cuore del Paese, scenari irreali vicino a #Pleven | FOTO - facebook.com facebook

#Meteo, ghiaccia il #Danubio a #Budapest: effetto dell’ondata di gelo siberiana | VIDEO x.com