Meteo sciabolata artica in arrivo per Capodanno | calo delle temperature e neve

Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo per il periodo di Capodanno. Dopo giorni di clima mite, si attende l’arrivo di una massa d’aria artica che provocherà un calo delle temperature e nevicate anche a quote basse. Questa variazione climatica interesserà l’Italia, portando condizioni più fredde e nuove sfide per la gestione delle attività all’aperto durante le festività.

Le temperature miti di questi ultimi giorni hanno le ore contate: stando alle previsioni meteo, infatti, dopo un inizio di settimana caratterizzato da una certa stabilità, nel nostro Paese irromperà una sciabolata artica che causerà un brusco calo termico con gelo e neve anche a quote relativamente basse. L'aria fredda proveniente dall'Europa Nord-Orientale e diretta verso il Mediterraneo raggiungerà l'Italia tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, ma al calo delle temperature, sotto la media stagionale, non si assoceranno abbondanti precipitazioni. Un ulteriore cambiamento, dopo quella che dovrebbe essere una breve ma intensa parentesi di freddo, non è escluso per i primi giorni del 2026, quando sono attese correnti miti e umide di provenienza Atlantica che potrebbero portare un'ondata di maltempo sullo Stivale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

