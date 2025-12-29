Sciabolata artica Previsioni meteo Capodanno | gelo siberiano bufere di neve e temperature sotto zero

Le previsioni meteo per Capodanno indicano un ingresso nel 2025 caratterizzato da condizioni estreme, con gelo siberiano, bufere di neve e temperature molto basse. L’Italia si prepara ad affrontare un cambiamento climatico significativo, che influenzerà le attività e la quotidianità nelle prossime ore. È importante monitorare gli aggiornamenti per adottare le misure necessarie e garantire sicurezza e tutela.

L'Italia si avvia verso la fine del 2025 con un quadro meteorologico destinato a cambiare radicalmente nel giro di poche ore. Dopo giorni segnati da una stabilità quasi anomala per il periodo, con temperature spesso superiori alle medie stagionali, all'orizzonte si profila una svolta netta. A ridosso delle festività di fine anno, infatti, una vera e propria sciabolata artica è pronta a investire la Penisola, spingendo masse d'aria gelida dall'Europa nordorientale fin dentro il bacino del Mediterraneo e rompendo l'equilibrio imposto dall'anticiclone. Fino a martedì 30 dicembre il tempo resterà ancora protetto da un robusto campo di alta pressione disteso tra Islanda e Regno Unito, con una propaggine che abbraccia gran parte dell'Europa centrale e l'Italia.

Capodanno con freddo e neve, colata di aria artica sull’Italia: quando e dove. Le previsioni meteo giorno per giorno - Previsto il crollo delle temperature in due fasi, la prima nel giorno di San Silvestro e la seconda a inizio 2026 ... msn.com

NEVE Sciabolata artica sull’Italia: gelate, neve e nebbia per l’inizio del 2026 - L’Italia si prepara a un peggioramento del tempo tra fine dicembre e inizio gennaio, con l’arrivo di aria artica dall’Europa nordorientale ... statoquotidiano.it

Meteo Europa: Capodanno a rischio gelo con la 'sciabolata artica', quali effetti sull'Italia - facebook.com facebook

