Messi segna il primo gol del 2026 a Miami contro il Barcellona
A Miami, Lionel Messi ha segnato il suo primo gol del 2026. Durante un’amichevole di pre-stagione, l’ex stella del Barcellona ha trovato la rete con la maglia di Inter Miami, regalando entusiasmo ai tifosi presenti. È stata una prima uscita ufficiale che ha mostrato subito il suo impatto in questa nuova avventura.
Un incontro di pre-stagione ha acceso l’attenzione dei tifosi: Lionel Messi, in maglia Inter Miami, ha inaugurato il 2026 con una rete contro Barcelona SC, proseguendo una tradizione di marcature che accompagnato la sua lunga carriera. L’evento, arricchito dall’assist a Berterame per il pareggio finale, ha regalato una serata che richiama ricordi e sensazioni delle stagioni passate. Nel match amichevole di preparazione, Messi ha trovato la rete contro Barcelona SC, estendendo a 22ª stagione consecutiva la sua prolificità realizzativa. L’esecuzione è stata completata dall’assist decisivo per Berterame, che ha permesso il 2-2 finale per l’intervento dei due club coinvolti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Messi Inter Miami
Messi, magia in Ecuador: gol da leggenda nell’amichevole dell’Inter Miami contro il Barcelona Sporting Club.
Il candidato alle presidenziali del Barcellona promette di chiamare per primo Lionel Messi se vincerà le elezioni del 2026
Lionel Messi scores his first goal of 2026 for Inter Miami in friendly vs Barcelona SC
Ultime notizie su Messi Inter Miami
