messi segna il primo gol del 2026 a miami contro il barcellona

A Miami, Lionel Messi ha segnato il suo primo gol del 2026. Durante un’amichevole di pre-stagione, l’ex stella del Barcellona ha trovato la rete con la maglia di Inter Miami, regalando entusiasmo ai tifosi presenti. È stata una prima uscita ufficiale che ha mostrato subito il suo impatto in questa nuova avventura.

Un incontro di pre-stagione ha acceso l’attenzione dei tifosi: Lionel Messi, in maglia Inter Miami, ha inaugurato il 2026 con una rete contro Barcelona SC, proseguendo una tradizione di marcature che accompagnato la sua lunga carriera. L’evento, arricchito dall’assist a Berterame per il pareggio finale, ha regalato una serata che richiama ricordi e sensazioni delle stagioni passate. Nel match amichevole di preparazione, Messi ha trovato la rete contro Barcelona SC, estendendo a 22ª stagione consecutiva la sua prolificità realizzativa. L’esecuzione è stata completata dall’assist decisivo per Berterame, che ha permesso il 2-2 finale per l’intervento dei due club coinvolti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Messi in grande spolvero: primo goal nel 2026 in amichevole contro il Barcelona SCDopo aver fatto aggiunto alla sua bacheca di trofei anche l'MLS, l'argentino non intende fermarsi e segna subito nell'amichevole pre campionato ... msn.com

Messi, il gol oggi in amichevole con l'Inter Miami è una perla. VIDEOLeo Messi incanta ancora. Nella terza amichevole precampionato dell’Inter Miami, l’argentino segna un gol spettacolare contro il Barcelona SC: una delle sue classiche magie, con dribbling stretto e ... sport.sky.it

