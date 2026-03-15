Un club argentino ha inserito Giovanni Simeone nella propria lista di obiettivi per il mercato estivo. Si tratta del River Plate, che avrebbe deciso di puntare con decisione sull’attaccante. La squadra argentina ha manifestato chiaramente il suo interesse per il giocatore, che attualmente milita in una società italiana. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Moviola Inter Atalanta, Manganiello bocciato dai giornali: che errore sul mancato rigore su Frattesi! Juve, Spalletti nel post partita: «Questa squadra ha sempre giocato a calcio. Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene» Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTI Mercato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista!

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