Roma | controlli mercato Esquilino multati 21 banchi per 15 mila euro distrutti 70 kg merce

Sono 21 su 23 i banchi commerciali multati all’interno del mercato Esquilino a Roma, a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione di piazza Dante. Questi controlli sono stati condotti in collaborazione con agronomi e personale tecnico del servizio veterinario della Asl Roma 1. Le verifiche si sono svolte in un arco temporale che va dalle 10:00 alle 16:00 e hanno permesso di ispezionare un totale di 23 esercizi commerciali: ben 21 di essi sono stati sanzionati. Violazioni riscontrate nei punti vendita. Le violazioni riscontrate durante i controlli hanno riguardato gravi carenze igienico-sanitarie, la conservazione irregolare di prodotti di origine animale e la totale mancanza di tracciabilità della merce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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