Meossi dottore dei bimbi Sarà ricordato per sempre

Intitolata ufficialmente al dottor Cristiano Meossi la rotatoria posta tra viale Castruccio Castracani e via Dante Alighieri, in prossimità dell’abitazione della famiglia dello stesso dottor Meossi. L’intitolazione è stata portata avanti dall’amministrazione comunale, attraverso la commissione toponomastica e successiva delibera di giunta, su input del Lions Club Lucca Host, volendo in questo modo ricordare il pediatra dell’ ospedale San Luca, conosciuto e apprezzato per le sue doti professionali e umane, scomparso prematuramente l’11 luglio del 2010. Il dottor Meossi entrò nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino nel luglio del 1988, ad appena 28 anni, con alle spalle già un curriculum di alto livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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