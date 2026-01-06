Morto Gianpaolo Tosel l’ex Giudice Sportivo si è spento all’età di 85 anni Sarà ricordato sempre per una cosa

È deceduto Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo, all’età di 85 anni. Figura di rilievo nel calcio italiano, Tosel è stato riconosciuto per il suo ruolo nel settore giudiziario sportivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e il suo operato sarà ricordato nel tempo.

Morto Gianpaolo Tosel, alla vigilia dell’ultima giornata di andata il mondo del calcio piange una figura molto importante. Il mondo del calcio e delle istituzioni si stringe nel ricordo di una figura che ha segnato un’epoca nei tribunali sportivi. È morto Gianpaolo Tosel, magistrato di carriera e volto storico della giustizia calcistica italiana, scomparso all’età di 85 anni. Per quasi un decennio, il suo nome è stato sinonimo di sentenze, squalifiche e decisioni che hanno spostato gli equilibri del campionato più seguito d’Italia. Originario di Udine, Tosel ha servito con dedizione la magistratura ordinaria come sostituto procuratore, ma la sua fama è legata indissolubilmente al ruolo di Giudice Sportivo della Lega Serie A, ricoperto dal 2007 al 2016. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

