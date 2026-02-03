uno spirito leonardesco sempre dalla parte dei bimbi

Roma piange la scomparsa di Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente ieri. La psicologa e scrittrice, conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini, aveva 73 anni. La notizia si diffonde rapidamente tra amici e colleghi, che ricordano la sua dedizione e il sorriso sempre pronto. La città si ferma un attimo, mentre si attendono eventuali funerali o commemorazioni ufficiali.

La scomparsa improvvisa e tragica di Maria Rita Parsi, avvenuta ieri a Roma, lascia un vuoto profondo. Un vuoto proporzionato alle sue straordinarie capacità di studio, analisi e divulgazione di alcuni fra i problemi più gravi aperti nella società italiana. Psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista, Maria Rita Parsi è stata una figura di raro spessore culturale e professionale, uno spirito autenticamente leonardesco: una donna intellettualmente, professionalmente e umanamente prismatica. Con grande passione si alternava fra Roma e Milano, affiancando all'attività clinica di psicoterapeuta quella di interprete e testimonial di alcune delle questioni più delicate del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

