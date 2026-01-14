Chiara Ferragni prosciolta | si chiude il caso del pandoro-gate

Il giudice di Milano ha prosciolto Chiara Ferragni nel caso del pandoro-gate, stabilendo l’assenza di aggravanti e estinguendo il reato di truffa semplice dopo il ritiro della querela da parte del Codacons. La decisione conclude ufficialmente la vicenda giudiziaria, confermando l’insussistenza di responsabilità penali nei confronti della influencer. Questa sentenza chiude un episodio che aveva attirato l’attenzione mediatica, portando chiarezza sulla vicenda.

Il giudice di Milano non riconosce l'aggravante, estinto il reato di truffa semplice dopo il ritiro della querela del Codacons. Si chiude il capitolo giudiziario per Chiara Ferragni al centro del cosiddetto pandoro-gate. L'influencer è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sui casi del Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, dopo aver escluso l'aggravante contestata dai pm relativa alla minorata difesa dei consumatori o utenti online, che avrebbe reso la truffa procedibile d'ufficio.

