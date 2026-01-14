Oggi a Milano si decide il destino di Chiara Ferragni nel processo per truffa aggravata, noto come il “Pandoro gate”. Dopo mesi di attesa, la sentenza rappresenta un momento chiave per la influencer e imprenditrice, che potrebbe vedere confermate o meno le accuse a suo carico. La decisione del tribunale chiuderà un capitolo importante, portando chiarezza sulle responsabilità e sul suo futuro legale.

Milano – Oggi è il giorno dello sliding door per Chiara Ferragni: la ex Blonde salad, stella e maestra dei social, uscirà dall’aula del terzo piano di Palazzo di giustizia, con una condanna oppure una assoluzione in tasca a spazzare via le nuvole anzi, le tempeste, che si sono scatenate sulla sua testa, da quel dicembre del 2023. Il Pandoro gate. L’imprenditrice Chiara Ferragni durante la campagna “benefica“ per il pandoro finita sotto la lente dei magistrati Lo tsunami ha un nome, “Pandoro gate” e, sempre a dicembre, ma del 2023 con la multa da un milione, lo scandalo è deflagrato mangiandosi in un attimo (quasi) tutto quello che Ferragni aveva costruito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata

