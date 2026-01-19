Le ombre sull’omicidio di Federica | il marito l’ha uccisa e sepolta in meno di un’ora? Ha pianificato il delitto? E dov’è l’arma?

Le indagini sul caso di Federica Torzullo sollevano numerosi interrogativi sulla dinamica dell’omicidio. Si indaga se il marito Claudio Carlomagno abbia agito da solo e in tempi così rapidi, o se ci siano elementi di premeditazione e complicità. Attualmente, gli investigatori continuano a cercare l’arma del delitto, mentre si approfondiscono i sospetti e le circostanze di questa tragica vicenda.

Roma – Ci sono zone d’ombra nel femminicidio di Federica Torzullo. Come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno? Ha fatto tutto da solo in meno di un’ora per occultare il cadavere o è stato aiutato? E, soprattutto, aveva già premeditato il delitto? “Gli investigatori stanno cercando ancora l’arma del delitto. Un’arma da taglio affilata, verosimilmente un coltello ”. Sono le parole del procuratore capo di Civitavecchia, Francesco Liguori, nel corso di un fugace incontro a Palazzo di Giustizia. “Mi sto recando al carcere per sentire Carlomagno. Un interrogatorio che anticipa quello di garanzia nei prossimi giorni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

