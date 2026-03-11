Sono state annunciate le convocazioni per i Mondiali indoor di atletica leggera, che si terranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Il direttore tecnico ha scelto 26 atleti italiani, tra cui figura anche Doualla. La lista comprende atleti di diverse specialità pronti a rappresentare l’Italia in questa competizione internazionale.

Roma, 11 marzo – Sono 26 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Mondiali indoor di atletica leggera di Torun (Polonia) in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Tredici gli uomini e altrettante le donne in lizza per l’Italia, con un record di presenze individuali che eguaglia quello di Parigi 1997. Nel team sono presenti i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, 26 convocati azzurri per i Mondiali indoor: c’è anche Doualla

Articoli correlati

Atletica, tanta Italia a Torun per le prove generali dei Mondiali indoor. 8 azzurri attesi in PoloniaSaranno otto gli azzurri impegnati domenica 22 febbraio a Torun in occasione dell’ultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026...

Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Kelly Doualla vince la sua batteria nei 60 femminili

Approfondimenti e contenuti su Atletica 26 convocati azzurri per i...

Temi più discussi: Cross di Cortenova - I Convocati; Niente playoff per uno dei possibili convocati di Gattuso; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Atalanta, i convocati biancocelesti; Beach Soccer, i convocati dell’Italia per il raduno di Tirrenia: 27 i convocati del maxi gruppo azzurro.

Atletica, 26 convocati azzurri per i Mondiali indoor: c’è anche DouallaRoma, 11 marzo – Sono 26 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Mondiali indoor di atletica leggera di Torun (Polonia) in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. sport.quotidiano.net

Atletica leggera: lanci, i 21 convocati azzurri in vista del weekend della Coppa Europa a CiproIl direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per la Coppa Europa di lanci di Nicosia (Cipro) in programma per sabato 14 e domenica 15 marzo. Il team azzurro comprende 21 ... napolimagazine.com

# Nei giorni scorsi ottimi risultati per i nostri atleti. Assoluti indoor di Atletica (Ancona): - Titolo italiano per il 1° Av. Sc. Leonardo Fabbri (getto del peso, 21,80 m); - - facebook.com facebook

A Indian Wells metà top 10 fuori prima degli ottavi di finale. Preoccupante, tra le altre, l’involuzione tecnica, atletica e mentale di Fritz, che questo torneo lo aveva addirittura vinto. Mentre siamo tutti ossessionati dalla ricerca del numero 3, al momento occupato x.com