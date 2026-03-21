Zaynab Dosso vince i 60m ai Mondiali indoor di atletica | Dopo Tokyo abbiamo deciso di cambiare tutto

Zaynab Dosso ha vinto la finale dei 60 metri ai Mondiali indoor di atletica a Torun nel 2026. Dopo la semifinale, aveva previsto di scendere sotto i sette secondi, ma non è riuscita a farlo. La gara si è conclusa con la sua medaglia d’oro, che segna un risultato importante per la sua carriera. La atleta ha dichiarato di aver deciso di cambiare tutto dopo Tokyo.

Zaynab Dosso conquista la medaglia d'oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Torun 2026: "Dopo la semifinale mi aspettavo di dover scendere sotto i sette secondi, ma non è successo. Va bene lo stesso, l'importante era vincere". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Zaynab Dosso medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor 2026Zaynab Dosso ha conquistato la medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia. Leggi anche: Brilla la stella di Zaynab Dosso: cosa succederà ai Mondiali indoor Tutto quello che riguarda Zaynab Dosso Temi più discussi: Zaynab Dosso: Voglio l’oro dei 60, ma non è un peso. Ora corro serena; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor; Dove vedere in tv Zaynab Dosso oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orari batterie, semifinali e finale, programma, streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica. Atletica, l’azzurra Zaynab Dosso vince l’oro nei 60 metriZaynab Dosso conquista l’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. L’azzurra, con il tempo di 7 secondi, porta all'Italia la terza medaglia nella rassegna, tutte d'oro. La velocista cr ... msn.com Zaynab Dosso è la nuova campionessa del mondo indoor nei 60m femminili di atletica · Torun 2026Dosso stravince la gara regina della rassegna iridata in corso Torun, Polonia: con il tempo di 7 secondi batte Jacious Sear (USA), seconda, e la campionessa Olimpica nei 100m, Julien Alfred (LCA), con ... olympics.com Zaynab Dosso e un fulmine: oro mondiale nel 60 metri! Strepitosa gara della nostra Dosso che vince l’oro in 7 netti, lo stesso tempo della semifinale. Grande Zaynab! facebook Mondiali #Atletica indoor, Zaynab #Dosso oro nei 60m Trionfo nei 60 metri, ai Mondiali di atletica indoor di Torun, per Zaynab Dosso. La 26enne atleta delle Fiamme Azzurre vince la medaglia d’oro, superando Jacious Sears e la campionessa olimpica Juli x.com