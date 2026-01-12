Meghan Markle si prepara a tornare nel Regno Unito dopo quasi quattro anni, accompagnata dal principe Harry. Il viaggio, che suscita interesse pubblico, è stato pianificato con attenzione, puntando a un ritorno discreto ma curato nei dettagli. Questa visita segna un momento importante per la coppia, che affronta il ritorno con una strategia ben definita, cercando di gestire al meglio la propria presenza nel contesto britannico.

Niente sarà lasciato al caso per il grande ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito e tutto sarà reso il più hollywoodiano possibile. Manca un anno all’appuntamento inglese con gli Invictus Games ideati dal principe Harry per sostenere i veterani attraverso giochi in stile para olimpico. Birmingham si sta già preparando ad ospitare l’appuntamento biennale che vedrà i duchi del Sussex tornare protagonisti nel paese dal quale sono scappati ormai sei anni fa e la prima data da segnare in calendario è quella del 10 luglio, quando nella città inglese si terrà il primo evento di lancio. La duchessa pare che non perderà l’occasione di stare accanto al marito per condividere flash ed attenzione mediatica, magari andando a rubarla ai cognati, i principi del Galles, con i quali non corre più buon sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meghan Markle prepara il suo ritorno nel Regno Unito dopo quasi 4 anni: ecco il motivo del viaggio con il principe Harry

Leggi anche: Colpo di scena, il principe Harry vince la battaglia legale per la scorta: via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet

Leggi anche: Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito: “Con lei ci sarà anche Harry”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il look della principessa del Brunei incinta è ispirazione premaman 2026.

Meghan Markle prepara il suo ritorno nel Regno Unito dopo quasi 4 anni: ecco il motivo del viaggio con il principe Harry - La duchessa tornerà in Inghilterra dopo tre anni per l'evento a Birmingham. ilfattoquotidiano.it