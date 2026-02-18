Il giornale riporta che i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza risultati a Ginevra. La causa principale è stata la mancanza di accordo su alcune questioni chiave, tra cui le restrizioni sul programma nucleare iraniano. Durante le trattative, nessuna proposta concreta è stata avanzata e le parti hanno mantenuto posizioni ferme. La situazione rimane complicata, con nessuna apertura immediata a nuove negoziazioni. La prossima mossa dipenderà dalle rispettive decisioni di Washington e Teheran.

Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran svoltisi ieri a Ginevra si sono risolti con un "nulla di fatto". Lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense a Channel 12. Un altro funzionario ha affermato che l'Iran ha tempo fino alla fine del mese per accettare un pacchetto di concessioni significative sul suo programma nucleare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "molto vicino" a dare l'ordine di un attacco su larga scala all'Iran, hanno dichiarato. Nel frattempo, Israele ha tenuto riunioni a tutti i livelli per prepararsi all'eventualità che Trump dia il via libera a un attacco, riporta Channel 12. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: media, 'colloqui con Usa si sono risolti con un nulla di fatto'

Iran, Trump: “Colloqui in corso con Teheran”. Media: venerdì Witkoff-Araghchi a IstanbulDonald Trump conferma che ci sono colloqui in corso con l’Iran.

Iran, al via i colloqui con gli Usa in OmanQuesta mattina in Oman sono iniziati i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.