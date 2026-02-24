Roma la rivoluzione del Piccolo Teatro di Prova | 30 posti per grandi emozioni

Il Piccolo Teatro di Prova di Roma ha aperto le sue porte, portando nuova vita al quartiere Alessandrino. La causa di questa trasformazione è la creazione di un teatro intimo con soli 30 posti, pensato per offrire spettacoli coinvolgenti e diretti. Attori e pubblico si confrontano in uno spazio piccolo, creando un’atmosfera unica. La gestione del teatro punta a valorizzare le performance di giovani artisti locali e a coinvolgere la comunità.

Nel cuore del quartiere Alessandrino a Roma, il Piccolo Teatro di Prova si sta affermando come un fenomeno culturale irresistibile. È il teatro più piccolo d’Italia e tra i più minuscoli al mondo, con appena 30 posti a sedere. Nato dalla riconversione di un’ex falegnameria in via del Campo 16C, grazie alla passione dell’attrice Claudia Spedaliere e del regista e attore Luca Pennacchioni, ha aperto ufficialmente al pubblico dopo un’ulteriore ristrutturazione. La prima stagione “Comici. al Piccolo”, partita a gennaio 2026, sta riscuotendo un successo inaspettato. Oltre agli spettacoli, il teatro offre laboratori di recitazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Piccolo Teatro di Prova: la nuova officina dei sogni all’AlessandrinoIl Piccolo Teatro di Prova, situato all’Alessandrino, apre le sue porte con un’inaugurazione dedicata alla prima stagione teatrale “Comici.

