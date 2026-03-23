Stamattina al mio risveglio ho trovato queste scritte sul muro di casa di mia madre. Proprio di fronte alla mia abitazione. Affinché lo potessi leggere meglio, evidentemente. Agli autori di questo gesto intimidatorio rispondo con la determinazione e il coraggio di sempre. Né io né la mia famiglia abbiamo mai ceduto ad intimidazioni. Questa Comunità lo sa bene. Non inizieremo e non inizierò certo adesso. Avete spaventato i miei figli, però. Avete violato la loro innocenza. Ed è questa la vostra responsabilità più grave. Loro ricorderanno sempre questa giornata per la violenza di quelle parole. Un gesto irresponsabile, grave, stupido. Inutile. Solo e soltanto i cittadini, nel segreto delle urne, liberamente potranno mandarmi a casa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mattinata, scritte contro il sindaco. Lui: “Un gesto stupido”

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