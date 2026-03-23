Mattia Furlani dopo l'argento ai Mondiali può raccontarlo | Stanotte è stato un lago di vomito

Mattia Furlani sfiora la medaglia d'oro ai Mondiali di atletica indoor a Torun nonostante i problemi fisici: "Stanotte è stato un lago di vomito. Sono contento di come è andata e di come l’ho gestito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Atletica Mattia #Furlani medaglia d' #argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun, Polonia. L'azzurro è arrivato a 8,39 metri, eguagliando il record personale #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps Foto Ansa x.com