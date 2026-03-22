Salto in lungo Mattia Furlani vince l’argento ai Mondiali indoor di atletica leggera

Roma, 22 marzo 2026 - Saltando in lungo 8,39 metri, già suo primato personale, Mattia Furlani si è messo al collo la medaglia d'argento ai Campionati mondiali indoor di atletica leggera di Torun. L'azzurro è stato battuto solo dal portoghese Gerson Baldè, medaglia d’oro al sesto ed ultimo salto con un 8,46, la miglior prestazione mondiale dell'anno. Dietro l’azzurro il bronzo è andato al bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8,31. Il 21enne milanese, originario di Marino, ha centrato così la sua la sua terza medaglia alla rassegna iridata. Mattia aveva conquistato l'argento a Glasgow nel 2024 con 8,22 e lo scorso anno a Nanchino l’oro con 8,30. L’atleta delle Fiamme Oro, dopo un inizio sottotono, 8,16 al primo salto, ha saltato 8,25 al secondo, nullo al terzo e 8,23 al quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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