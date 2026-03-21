Berrettini show batte Bubik e vola al terzo turno di Miami

Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami dopo aver battuto in due set il kazako Alexander Bublik, numero 10 del seeding, al secondo turno. La partita si è conclusa con successo per l’italiano, che ha dimostrato solidità e determinazione sul campo. L’incontro si è svolto senza particolari episodi di rilievo e si è concluso con il suo passaggio al prossimo round.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vola al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, al secondo round, supera in 2 set il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10. Berrettini si impone per 6-4, 6-4 in 1h28'. Il romano affronterà il vincente della sfida tra l'argentino Mariano Navone e il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 24. —[email protected] (Web Info) Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti Gasparri: “Anarchici legati a Cospito? Dem Orlando lo visitò in carcere, si scusi” 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Atp 1000 Miami, Berrettini batte Muller e conquista il secondo turno: ora BublikMatteo Berrettini approda al secondo turno del "Miami Open presented by Itau", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all’Hard... Leggi anche: Indian Wells, Alcaraz vola al terzo turno: Dimitrov ko in due set. Djokovic soffre ma avanza, Fonseca show Tutti gli aggiornamenti su Berrettini show Discussioni sull' argomento Berrettini, capolavoro contro Bublik a Miami: azzurro al terzo turno; Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami; Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami. Coppa Davis, Berrettini è una certezza: batte Collignon e regala all'Italia il primo puntoRiecco The Hammer. Riecco il vero Matteo Berrettini. Sì, aveva vinto anche l’altro ieri, ma contro il numero 177 Rodionov aveva fatto valere soprattutto l’esperienza. Stavolta, di fronte a un ... gazzetta.it DAMMI IL CINQUE Sinner, Paolini, Berrettini, Musetti e Cobolli… E CHE CINQUE! I big azzurri del tennis scendono in campo questa sera al Masters 1000 di Indian Wells per i rispettivi singolari! Jannik gioca nella notte italiana, ma lo show parte dalle facebook DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini pronto all'esordio a Miami contro Alexandre Muller. Il romano non ha precedenti con il francese x.com