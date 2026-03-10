Forlì fa il pieno di sì a The Voice Generations | Matilde Montanari e sua zia Sara stregano tutti i giudici

A Forlì, Matilde Montanari e sua zia Sara hanno impressionato i giudici di The Voice Generations, portando a casa un grande successo. Entrambe hanno cantato davanti al pubblico e alla giuria, ricevendo numerosi sì. La loro esibizione ha catturato l’attenzione di tutti e ha portato a un risultato positivo nel corso del programma.

Bastano pochi secondi e l'armonia delle loro voci convince tutti: i coach Nek, Loredana Bertè, Arisa e la coppia Clementino-Rocco Hunt si girano all'unisono, dando il via a una pioggia di complimenti Il talento è un affare di famiglia, ma la conquista del palco di Rai 1 è tutta farina del loro sacco. Matilde Montanari, 20 anni, e sua zia Sara Montanari, 39 anni, hanno letteralmente conquistato i giudici di "The Voice Generations 2026" con una coinvolgente interpretazione di Killing me softly with his song dei Fugees, andata in onda lo scorso 6 marzo. Bastano pochi secondi e l'armonia delle loro voci convince tutti: i coach Nek, Loredana Bertè, Arisa e la coppia Clementino-Rocco Hunt si girano all'unisono, dando il via a una pioggia di complimenti.