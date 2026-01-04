Eloisa l’anestesista che a 48 anni studia da perito | Vorrei dare il mio contributo a risolvere il delitto di Garlasco
Eloisa, anestesista di 48 anni, ha deciso di approfondire le proprie competenze studiando perito, con l’obiettivo di contribuire alle indagini sul caso di Garlasco. Laureata in Medicina e specializzata in Anestesia e Rianimazione, ha recentemente iniziato un master in scritture peritali per periti di parte. La sua esperienza e formazione rappresentano un impegno personale volto a offrire un supporto qualificato alle indagini giudiziarie.
Pavia, 4 gennaio 2026 – Laureata in Medicina, specializzata in Anestesia e Rianimazione, è tornata sui libri per frequentare un master in scritture peritali per periti di parte. In pratica per operare come consulente tecnico d’ufficio (ctu) per i tribunali o come consulente tecnico di parte (ctp). A spingere Eloisa Peluso a riaprire i libri e rimettersi in gioco a 48 anni è stato il fatto di cronaca che sta più appassionando gli italiani, il caso Garlasco. “Seguo quel caso da sempre – racconta la dottoressa milanese che si è laureata a Pavia dove è rimasta per lavorare –, quando ho visto quanti periti erano stati incaricati negli ultimi tempi per sbrogliare la matassa, ho pensato che mi sarebbe piaciuto poter dare il mio apporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Delitto Garlasco, perito Sempio: "Siamo sereni ma l'accusa è grave"
Leggi anche: De Luca rompe il silenzio post elettorale: “Pronto a dare il mio contributo”
Comunicato importante: si avvisa l’anestesista A.F. ,Che stanotte ha aggredito il medico del 118, che la nostra associazione non dà diritto di replica a chi usa le mani ed offende le persone. sei stato bannato dalla pagina , aspetta buono buono eventuali prov - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.