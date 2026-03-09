Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionale dell’Inail Sicilia. Ieri ha preso servizio presso la sede di Viale del Fante a Palermo, dove ha ufficialmente assunto la guida dell’istituto nell’isola. La nomina è stata comunicata dall’ente e segna un cambiamento nel vertice della direzione regionale per la Sicilia.

Cambio al vertice della Direzione regionale Inail Sicilia: Giorgio Soluri si è insediato ieri nella sede di Viale del Fante a Palermo, assumendo la guida dell’Istituto nell’isola. Palermitano, classe 1962, Soluri è entrato nei ruoli dell’Inail nel 1990, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali di rilievo. Tra il 2016 e il 2018 ha diretto la Direzione regionale Sicilia come incarico di livello generale, per poi approdare alla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, struttura d’eccellenza dell’Istituto per l’erogazione diretta dei servizi protesici e riabilitativi e lo sviluppo di progetti di ricerca clinica e tecnologica.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

