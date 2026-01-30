RedBird Milan l’addio a Elliott è ora ufficiale | Cardinale completa il rifinanziamento Il comunicato e tutti i dettagli

La società RedBird ha ufficializzato l’addio a Elliott. Cardinale ha completato il rifinanziamento, chiudendo così una fase e dando il via a una nuova gestione del club. Nessun dettaglio in più, ma la notizia è arrivata con un comunicato ufficiale.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - RedBird Milan, l'addio a Elliott è ora ufficiale: Cardinale completa il rifinanziamento. Il comunicato e tutti i dettagli

RedBird completa il rifinanziamento del Milan: esce Elliott, entra Comvest Il Milan cambia ancora proprietà.

Milan, Cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana. Elliott uscirebbe di scena A Milano, il Cardinale si avvicina a un rifinanziamento previsto entro poche settimane, con Elliott che potrebbe uscire dalla gestione.

RedBird completa il rifinanziamento del Milan e Gordon Singer lascia il consiglioRedBird Capital Partners completa il rifinanziamento per rafforzare la struttura finanziaria di AC Milan nel lungo termine. AC Milan si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua storia finan ...

Milan, RedBird completa il rifinanziamento: il comunicato ufficialeRedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l'operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan ...

UFFICIALE: RedBird completa il rifinanziamento di AC Milan: saluta Elliott, entra Comvest

RedBird e il fondo Comvest: ecco come cambia il mercato del Milan!

