Marracash e Guè di nuovo insieme dal vivo a Milano

Milano, 23 mar. (askanews) – Marracash e Guè di nuovo insieme dal vivo. A dieci anni da “Santeria” torna la coppia iconica del rap italiano con un evento imperdibile all’Ippodromo Snai San Siro di Milano: sabato 12 settembre 2026. Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di domani, martedì 24 marzo, su ticketone.it. Un’occasione irripetibile per il pubblico di rivivere, in un’unica e potente dimensione live, uno dei sodalizi artistici più rilevanti della scena urban italiana. Il 12 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro i due artisti porteranno sul palco tutti i successi confezionati insieme in 20 anni di carriera ma anche la forza, l’energia e l’estetica di un album, Santeria (Universal – 2016) che ha ridefinito il suono e l’immaginario del rap italiano in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Marra & Guè hanno appena annunciato una data speciale per festeggiare i 10 anni di Santeria, il joint album del 2016, ma soprattutto - almeno per quanto ci riguarda - il vero disco simbolo di quell’annata storica. Ieri Guè e Marracash avevano anticipato che o facebook