Le sorelle Faja in concerto insieme | l' evento gratuito nella chiesa di San Domenico

Le sorelle Faja tornano a Palermo con un concerto gratuito nella chiesa di San Domenico. L’evento mette in evidenza il progetto che celebra la collaborazione artistica e l’unione di diversi stili musicali, promuovendo un momento di cultura condivisa. Un’occasione per ascoltare le loro voci in un contesto suggestivo, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e accessibile.

Il progetto delle sorelle Faja, che racconta la forza della sorellanza artistica e il desiderio di unire mondi musicali diversi in un unico gesto di bellezza e cultura, torna a Palermo. L'evento, a ingresso gratuito, si terrà lunedì 5 gennaio, alle 21.30, nella chiesa di San Domenico.Tre donne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

