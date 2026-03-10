eventi a milano conca de amicis presenta back to trip – cose buone dal mondo cultura e divertimento di nuovo insieme
Le leggendarie notti degli anni '90 ai Magazzini Generali di Milano.Il mercoledì sera era un rito: musica ricercata, band internazionali e quell’energia creativa che sapeva far divertire con intelligenza. Trent'anni dopo, quello spirito iconico rinasce in una veste contemporanea. Sotto la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Articoli correlati
a milano conca de amicis presenta il progetto ‘arte in dialogo con la città’ la creatività torna ad essere vissuto quotidiano di tuttiL’ambizioso progetto di rilancio culturale e urbanistico, Conca De Amicis - avviato a Milano dall’Associazione NMG/5VIE (Networking Milano...
Milano: Conca De Amicis rinasce, un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano.Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un’area storica del centro.
Contenuti utili per approfondire eventi a milano conca de amicis...
Discussioni sull' argomento TRIP – Cose buone dal Mondo: Il Ritorno; Il Lungo Viaggio; Percorsi ciclabili a Milano (e non solo): cinque itinerari in bicicletta; Paralimpiadi, nuovo stop ai tir: Rischia di pesare sui costi. Giovedì il vertice in Prefettura.
Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com
MILANO CORTINA | Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia d'oro nella combinata di sci alpino #ANSA - facebook.com facebook