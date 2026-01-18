Guè e Paolo Sorrentino insieme per La Grazia | una collaborazione inaspettata ma che funziona

Guè e Paolo Sorrentino uniscono le loro voci in “La Grazia”, un progetto che segna una collaborazione inaspettata ma efficace. Dopo oltre dieci anni, l’artista rap si trova a dialogare con il cinema del noto regista, creando un ponte tra musica e cinema. Questa sinergia dimostra come, talvolta, le collaborazioni più sorprendenti possano portare a risultati interessanti e innovativi.

Quando, ormai oltre un decennio fa, Guè rappava "Sorrentino non avrebbe fatto un ciak migliore", difficilmente avrebbe potuto immaginare che, anni dopo, la sua musica sarebbe diventata parte integrante di La Grazia, l'ultimo film di Paolo Sorrentino. La pellicola, con protagonista Toni Servillo, è ora disponibile nelle sale italiane, dopo aver aperto l'ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Proprio in quell'occasione, il regista partenopeo aveva rivelato l'insolita collaborazione con il rapper meneghino. «Me lo ha fatto scoprire mia moglie», aveva spiegato in conferenza stampa.

Il 21 gennaio, cioè questo mercoledì, Paolo Sorrentino e Toni Servillo incontreranno il pubblico di diversi cinema napoletani per presentare La grazia. Qui sotto vi lascio la lista delle sale con gli orari; se volete recuperare i biglietti, vi consiglio di andare sui siti

