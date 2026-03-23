Marotta | Siamo penalizzati? Dobbiamo essere più forti di tutto | Pm
Parla così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ai margini dell'assemblea Lega Calcio Serie A. Le sue dichiarazioni. "Siamo penalizzati? Dobbiamo essere più forti di tutto", parla così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ai margini dell'assemblea Lega Calcio Serie A. Tante dichiarazioni riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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