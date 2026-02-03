Lecco Minadeo bilancia l’operatività invernale | Siamo più forti ma dobbiamo migliorare

Il presidente del Calcio Lecco, Minadeo, ha fatto il punto sulla gestione invernale della squadra. Ha detto che la società è più forte rispetto agli anni passati, ma bisogna continuare a lavorare per migliorare. La dirigenza è soddisfatta, anche se resta l’obiettivo di affinare alcuni aspetti.

Il presidente del Calcio Lecco, Minadeo, ha tracciato il bilancio dell'operatività invernale della società, riconoscendo un bilancio positivo rispetto alle dacie precedenti, pur mettendo in evidenza l'esigenza di miglioramenti. La squadra, in attesa della nuova stagione, si trova in una posizione più forte rispetto all'anno precedente, ma riconosce che serve un ulteriore impegno per raggiungere obiettivi più alti. I lavori di mercato, condotti durante l'inverno, hanno permesso di consolidare il nucleo tecnico con nuove firme, in particolare in posizioni centrali e difensive. Il presidente ha evidenziato il ruolo fondamentale del lavoro interno, per far sì che la squadra possa competere a livello nazionale.

