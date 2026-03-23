Uffici milanesi della Lega, poche ore da Fiorentina-Inter. Parla il presidente nerazzurro Beppe Marotta al termine di una riunione tra i club che inizialmente prevedeva anche l'intervento del designatore arbitrale Rocchi, poi rinviato a fine stagione. L'Inter capolista non vince da tre giornate, Marotta predica serenità: "Siamo in un momento particolare ma non è uno psicodramma. Siamo primi meritatamente con sei punti di vantaggio in campionato, semifinalisti in Coppa Italia. Vero, siamo in difficoltà, è una fase di involuzione a causa della stanchezza o degli infortuni, come ce li hanno gli altri. Con tranquillità ce la giocheremo fino alla fine". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Momento difficile, Inter involuta. Pongracic? Non facciamo le vittime, ma il protocollo..."

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