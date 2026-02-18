Inter Marotta prima del Bodo Glimt | Caso Bastoni è una pagina da chiudere ha lasciato amarezza Campo? Condizione difficile ma non creiamo alibi
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha spiegato che il caso Bastoni ha creato delusione tra i tifosi e la squadra. La vicenda ha lasciato un senso di amarezza, ma ora si guarda avanti, senza alimentare scuse. Marotta ha aggiunto che la condizione fisica del campo non è ideale, ma l’obiettivo resta vincere. Prima del match contro il Bodo Glimt, ha insistito sull’importanza di concentrarsi sulla partita e di non lasciarsi distrarre dai problemi passati. La partita di stasera rappresenta una sfida decisiva per il cammino europeo dei nerazzurri.
Marotta prima di Bodo Glimt Inter: «Bastoni? Una pagina che ha lasciato amarezza in tutti e che vorrei chiudere. Campo? Non voglio creare polemiche ma…»Beppe Marotta ha commentato prima della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, sottolineando il recente episodio con Bastoni.
