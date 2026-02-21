Serie C | Livorno-Pineto 1-0 Venturato | Momento positivo ma non facciamo voli pindarici

Il Livorno ha conquistato una vittoria importante contro il Pineto grazie a un gol di Di Carmine nel primo tempo. La squadra di Venturato ha ottenuto la quinta vittoria nelle ultime sette partite, migliorando la posizione in classifica. Il risultato nasce da un buon inizio di gara e dà fiducia al team, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide. La squadra si prepara a continuare su questa strada.

Gli amaranto, con i tre punti ottenuti contro gli abruzzesi, sono entrati in zona playoff. Il tecnico: "Pensiamo soltanto partita per partita" Quinta vittoria nelle ultime sette giornate. Il Livorno, all'Armando Picchi, ha superato per 1-0 il Pineto grazie al gol nel primo tempo di Di Carmine riscattando il ko della scorsa domenica con la Pianese ed entrando in piena zona playoff. Una posizione di classifica inimmaginabile qualche settimana fa, con gli amaranto che adesso sono davvero ad un passo dalla salvezza. Venturato: “Importante non subire gol. Bonassi? Felice di ciò che sta facendo" "Sicuramente il momento è positivo ed il merito è di questo gruppo che ha grande voglia di raggiungere determinati risultati - ha affermato al termine della partita il tecnico Roberto Venturato -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il Livorno ha subito una sconfitta contro la Pianese, una battuta d'arresto che interrompe la buona serie di vittorie nelle ultime settimane.

