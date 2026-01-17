Udinese Inter Marotta | Scudetto? Ce la giocheremo fino alla fine La sconfitta dell’andata semplice…

In vista della sfida tra Udinese e Inter, Marotta ha dichiarato che la lotta per lo scudetto proseguirà fino alla fine, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità e consolidare la posizione in classifica. La sconfitta dell’andata rappresenta un passo da recuperare, e la squadra mira a ottenere i punti necessari per rafforzare la propria posizione in campionato, confermando l’impegno per una stagione ambiziosa.

Marotta. Vincere per dare continuità a un momento positivo e provare a scavare un solco in vetta alla classifica. Con questo spirito l’ Inter di Cristian Chivu si presenta alla delicata trasferta di Udine. Alla vigilia del match, a ribadire l’importanza della sfida è stato il presidente nerazzurro Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio. Il numero uno interista ha aperto il suo intervento con un pensiero rivolto alla Fiorentina e alla famiglia Commisso: “ Condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina da parte mia e di tutta l’Inter. Era uno dei pochi mecenati rimasti in Italia nel calcio, pur avendo una grossa visione imprenditoriale, come testimoniano il Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Marotta a Dazn: «Il campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Udinese? La sconfitta dell’andata semplice circostanza, bisogna dar tempo»

Leggi anche: Inter, Marotta: “Lotta Scudetto? Avvincente fino alla fine. Contro il Kairat dobbiamo ottenere l’intera posta”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stramaccioni: Ecco perché Chivu ha dato all'Inter un giorno libero prima della partita; Chivu, la frecciata a Conte accende Inter-Napoli: «Io non vengo mai a piangere per quello che non ho, risolvo i problemi»; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Udinese-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Inter, Marotta: "Lotteremo fino alla fine per lo Scudetto. Commisso uno degli ultimi mecenati del calcio italiano" - Le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a pochi minuti dall'inizio della partita con l'Udinese. msn.com