Udinese Inter parla Marotta | Le prestazioni dicono che siamo fra le squadre che si giocheranno lo scudetto fino alla fine

Giuseppe Marotta ha commentato le prestazioni delle squadre in vista della sfida tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A. L'amministratore delegato dei nerazzurri ha sottolineato che i risultati e il rendimento dimostrano come entrambe le squadre siano ancora in corsa per lo scudetto, evidenziando l'importanza di questa partita nel contesto della stagione.

RICORDO DI COMMISSO – «Condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina da parte mia e di tutta l'Inter. Era uno dei pochi mecenati rimasti in Italia nel calcio, pur avendo una grossa visione imprenditoriale, come testimoniano il Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. Spero che la famiglia possa continuare l'impresa che lui aveva iniziato, aveva una grande passione». STANCHEZZA E MENTALITÀ – «Il campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo fatto fatica, ma la rabbia che Chivu è riuscito a trasmettere ha fatto sì che la squadra riuscisse a portare a casa il risultato stringendo i denti».

