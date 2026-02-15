La foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein mentre mangia sushi? Generata con l’AI

Una foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein, mentre mangia sushi, ha fatto il giro del web. La immagine, creata con l’intelligenza artificiale, sembra rivelare un dettaglio inquietante. Diversi utenti hanno notato che il rendering potrebbe essere collegato ai documenti emersi nel caso Epstein.

Secondo diversi utenti, sarebbe emerso uno scatto molto particolare e compromettente tra i documenti e i materiali legati al caso Epstein. Nell’immagine vediamo Mark Zuckerberg e il finanziere pedofilo mentre mangiano da un vassoio di sushi, appoggiato sul corpo di una donna, seduti a tavola sulla nota isola privata. A diffonderla è stato un account X che in passato aveva generato e condiviso altre foto false, come nel caso della madre del sindaco di New York Mamdani insieme a Epstein. Per chi ha fretta. La foto non proviene dagli Epstein Files.. È stata generata tramite Gemini.. Il tool Google SynthID rileva la marcatura digitale tipica dei contenuti generati dall’AI di Google.🔗 Leggi su Open.online

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.