La foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein mentre mangia sushi? Generata con l’AI
Una foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein, mentre mangia sushi, ha fatto il giro del web. La immagine, creata con l’intelligenza artificiale, sembra rivelare un dettaglio inquietante. Diversi utenti hanno notato che il rendering potrebbe essere collegato ai documenti emersi nel caso Epstein.
Secondo diversi utenti, sarebbe emerso uno scatto molto particolare e compromettente tra i documenti e i materiali legati al caso Epstein. Nell’immagine vediamo Mark Zuckerberg e il finanziere pedofilo mentre mangiano da un vassoio di sushi, appoggiato sul corpo di una donna, seduti a tavola sulla nota isola privata. A diffonderla è stato un account X che in passato aveva generato e condiviso altre foto false, come nel caso della madre del sindaco di New York Mamdani insieme a Epstein. Per chi ha fretta. La foto non proviene dagli Epstein Files.. È stata generata tramite Gemini.. Il tool Google SynthID rileva la marcatura digitale tipica dei contenuti generati dall’AI di Google.🔗 Leggi su Open.online
Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video
Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere inquietanti ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e VideoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trent’anni di compatte PowerShot: Canon festeggia con un modello commemorativo; Canon celebra trent’anni di PowerShot con un’edizione limitata di G7 X Mark III; Facebook anima la foto profilo con l'AI, come funziona; Il giudice boccia il declassamento del senatore Mark Kelly.
La foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein mentre mangia sushi? Generata con l’AILa foto che ritrae Jeffrey Epstein e Mark Zuckerberg mentre mangiano sushi sul corpo di una donna non proviene dagli Epstein Files. Si tratta di un’immagine generata con l’Intelligenza artificiale. open.online
Facebook compie 22 anni, Zuckerberg posta la foto del primo sitoFacebook compie 22 anni e Mark Zuckerberg ricorda la ricorrenza postando l'interfaccia originale del social network che all'inizio si chiamava 'thefacebook', accompagnato da 'Happy Birthday'. Il 4 ... ansa.it
Stando alle indiscrezioni raccolte dal New York Times, l'azienda di Mark Zuckerberg si prepara a lanciare Name Tag, una nuova e controversa funzione dei suoi occhiali smart in grado di identificare le persone in tempo reale facebook
++La Commissione Ue notifica a #Meta possibili misure provvisorie se non apre WhatsApp ai chatbot AI di aziende rivali. Secondo Bruxelles, la società guidata da Mark Zuckerberg avrebbe violato le norme antitrust europee escludendo gli assistenti di intellig x.com