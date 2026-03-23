Mario Landini confermato presidente di Confesercenti Arezzo
La nomina al termine della partecipata assemblea elettiva svoltasi questa mattina, lunedì 23 marzo, nella sala Camu del Palazzo di Fraternita Mario Landini confermato al vertice della Confesercenti di Arezzo. La nomina è arrivata al termine dell'assemblea elettiva svolta questa mattina, lunedì 23 marzo, nella sala Camu Palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande. “È per me un onore - dichiara Mario Landini - ricoprire ancora una volta per il terzo mandato consecutivo, la carica di presidente. Ringrazio i colleghi che mi hanno rinnovato la fiducia. Da parte mia continuerò a perseguire un percorso a sostegno delle aziende in una fase storica delicata”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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