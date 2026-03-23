Il pareggio dell'Inter nella sfida del 'Franchi' contro la Fiorentina ha riacceso i sogni di scudetto di Milan e Napoli. I rossoneri sono a -6 dalla vetta, mentre la i partenopei seguono a -7. La prossima giornata potrebbe rivelarsi decisiva: i nerazzurri ospiteranno la Roma di Gasperini, mentre il Diavolo volerà in Campania per affrontare proprio la squadra di Antonio Conte. Due big match che ci diranno tanto sulla corsa al titolo. Al termine di Fiorentina-Inter, Andrea Marinozzi è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dire la sua sulla lotta scudetto. Il noto giornalista ha anche analizzato la sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marinozzi: “Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan”

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