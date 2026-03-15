Oggi, 15 marzo, si disputano diverse partite di calcio tra cui Milan all’Olimpico per affrontare la Roma e Como contro l’Atalanta nel match tra i due club. La partita tra Inter e Atalanta si è conclusa con un risultato di 1-1, indipendentemente dagli errori arbitrali. Il Milan può ridurre lo svantaggio a cinque punti dalla vetta della classifica.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 marzo. Errori arbitrali o meno, Inter-Atalanta ormai è finita 1-1 e così il Milan ora ha la chance di andare a -5 e riaprire davvero il campionato. Tiene banco il match dell’Olimpico ma quello del “Giuseppe Sinigaglia” non è da meno con Como e Roma che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 15 marzo: il Milan all’Olimpico per andare a -5 e lo scontro diretto Como-Roma

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