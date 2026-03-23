L’attesa per la sesta stagione di Mare Fuori sarà leggermente più breve del previsto: il prison drama di Rai 2 promette numerosi colpi di scena e diverse novità, a partire dal cast, che subirà cambiamenti tra uscite di scena e nuovi ingressi. Una delle conferme riguarda l’addio di Lucrezia Guidone, entrata nello show dalla terza stagione nei panni di Sofia Durante, che lascerà l’IPM di Napoli durante il corso della stagione. A sostituirla arriverà un nuovo direttore interpretato da Romano Reggiani, già noto per il ruolo in Colpa dei sensi su Canale 5. Tra le novità del nuovo ciclo di episodi spicca l’ingresso di tre sorelle ambiziose, pronte a conquistare l’impero lasciato vacante dai Ricci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Mare Fuori 6”, intervista a Romano Reggiani: “Il nuovo direttore avrà difficoltà nel dirigere l’IPM. Mi sono rivisto molto in questo personaggio”

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