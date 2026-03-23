Marco Giallini come sta l’attore dopo l’incidente | la foto dall’ospedale

(Adnkronos) – Marco Giallini è in fase di recupero dopo l'incidente avvenuto ad Aosta. L'attore romano resta ricoverato in ospedale a seguito di una caduta all’uscita dell’hotel in cui stava soggiornando per le riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone', dopo che un cane gli era saltato addosso. A fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'attore, sono stati i colleghi di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che hanno condiviso sui social un scatto incoraggiante: Giallini appare in piedi, sorridente, mentre mostra con le dita il segno della vittoria: "E siamo già in piedi", si legge a corredo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Giallini operato, intervento riuscito. Il dottore: L'ho già messo in piedi; Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie TV. Cosa è successo; Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere, si è rotto la testa del femore: come sta Marco Giallini dopo l'incidente ad Aosta; Marco Giallini in ospedale dopo una caduta durante le riprese della serie tv Rocco Schiavone.

Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie TV. Cosa è successoL’attore ha avuto un incidente ad Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 2, le sue condizioni: È inciampato ed è finito a terra con violenza ... libero.it

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