Incidente per Marco Giallini stop alle riprese di Rocco Schiavone | cosa è successo e come sta l' attore

Nella tarda mattinata un incidente ha coinvolto l’attore Marco Giallini durante una passeggiata ad Aosta, dove si trovava per motivi di lavoro. L’attore è caduto e ha riportato ferite serie, rendendo necessario il suo ricovero in ospedale. Di conseguenza, le riprese della serie televisiva

Attimi di paura nella tarda mattinata per l'attore Marco Giallini. Il protagonista della serie televisiva "Rocco Schiavone" è caduto durante una passeggiata mentre si trovava ad Aosta per motivi di lavoro e è finito in ospedale per le serie ferite riportate. L'incidente ad Aosta. Da alcune settimane l'attore romano si trova ad Aosta per le riprese dei nuovi episodi della popolare serie di cui è protagonista " Rocco Schiavone ", ma durante una pausa dalle registrazioni ha avuto un brutto incidente. Marco Giallini stava passeggiando in piazza Chanoux non lontano dall'albergo in cui alloggia, quando è caduto rovinosamente a terra, procurandosi la frattura di una gamba e numerose escoriazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Brutto infortunio per Marco Giallini. Impegnato sul set di Rocco Schiavone l’attore romano classe 1963 è stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito a una caduta dove avrebbe riportato una frattura. Giallini si trovava ad Aosta proprio per girare i nuovi e - facebook.com facebook

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